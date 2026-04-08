Τέσσερις ώρες στο χειρουργείο πέρασε η 2χρονη που τη δάγκωσε σκύλος: Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα κατοικίδιά μας

Σε χειρουργείο τεσσάρων ωρών υποβλήθηκε η 2χρονη η οποία δέχθηκε επίθεση από σκύλο εχθές (7/4) σε σπίτι στον Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι, ο σκύλος δάγκωσε την ανήλικη στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Το κορίτσι διακομίστηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο Παίδων «Αγία Σοφία».

'Όπως επισημαίνεται στον Alpha, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων η 2χρονη διασωληνώθηκε. Ωστόσο, από νωρίς το πρωί παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα και βγήκε από τη ΜΕΘ.

Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα σκυλιά μας για να μην είναι επιθετικά

Στο Action24, ο εκπαιδευτής σκύλων Γιώργος Ματζουράνης, τόνισε ότι περιπτώσεις αντίστοιχες με της 2χρονης, είναι περιπτώσεις «άτσαλου παιχνιδιού». Επιπλέον, ανέφερε ότι, αν ο σκύλος αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο σε έναν ενήλικα, όπως αντέδρασε στην ανήλικη, θα κάναμε λόγο για γρατζουνιές ή ελαφρά ράμματα, αλλά στο ύψος ενός 2χρονου παιδιού, είναι στο κεφάλι, γεγονός που χρήζει μεγάλης προσοχής.

Μερικές οδηγίες που αναφέρει ο ειδικός προκειμένου το παιχνίδι να είναι ασφαλές, είναι οι εξής:

Να μην αφήνουμε το σκύλο μας να παίξει με άλλα σκυλιά αν έχουμε ανήλικο παιδί γιατί το κατοικίδιο θα κάνει «το ίδιο παιχνίδι»

Πάντα παρουσία ενήλικα σε οποιαδήποτε συνθήκη

Επίσκεψη του σκύλου στον κτηνίατρο για να αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν το κατοικίδιο σε επιθετική συμπεριφορά (πχ. έντονος πόνος)