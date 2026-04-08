Τέσσερις ώρες στο χειρουργείο πέρασε η 2χρονη που τη δάγκωσε σκύλος: Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα κατοικίδιά μας

Σε χειρουργείο τεσσάρων ωρών υποβλήθηκε η 2χρονη η οποία δέχθηκε επίθεση από σκύλο εχθές (7/4) σε σπίτι στον Πειραιά.
Υπενθυμίζεται ότι, ο σκύλος δάγκωσε την ανήλικη στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Το κορίτσι διακομίστηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο Παίδων «Αγία Σοφία».
'Όπως επισημαίνεται στον Alpha, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων η 2χρονη διασωληνώθηκε. Ωστόσο, από νωρίς το πρωί παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα και βγήκε από τη ΜΕΘ.
Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα σκυλιά μας για να μην είναι επιθετικά
Στο Action24, ο εκπαιδευτής σκύλων Γιώργος Ματζουράνης, τόνισε ότι περιπτώσεις αντίστοιχες με της 2χρονης, είναι περιπτώσεις «άτσαλου παιχνιδιού». Επιπλέον, ανέφερε ότι, αν ο σκύλος αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο σε έναν ενήλικα, όπως αντέδρασε στην ανήλικη, θα κάναμε λόγο για γρατζουνιές ή ελαφρά ράμματα, αλλά στο ύψος ενός 2χρονου παιδιού, είναι στο κεφάλι, γεγονός που χρήζει μεγάλης προσοχής.
Μερικές οδηγίες που αναφέρει ο ειδικός προκειμένου το παιχνίδι να είναι ασφαλές, είναι οι εξής:
- Να μην αφήνουμε το σκύλο μας να παίξει με άλλα σκυλιά αν έχουμε ανήλικο παιδί γιατί το κατοικίδιο θα κάνει «το ίδιο παιχνίδι»
- Πάντα παρουσία ενήλικα σε οποιαδήποτε συνθήκη
- Επίσκεψη του σκύλου στον κτηνίατρο για να αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν το κατοικίδιο σε επιθετική συμπεριφορά (πχ. έντονος πόνος)
- Νεκρός ο 28χρονος που αναζητούσε η αστυνομία στην Καισαριανή
- Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του Βασίλη Ρίζου: «Παρών» από Τσίπρα και πλήθος από τον πολιτικό κόσμο
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- Survivor: Ο καυγάς Μαντίσας - Μιλένας αλά Φωτεινή - Άσπα από τα παλιά: «Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου»
