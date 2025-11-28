Συνεχίζεται σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn που αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικού βίντεο της Ιωάννας Τούνη, με το δικαστήριο να εξετάζει νέους μάρτυρες.

Η influencer έφτασε νωρίς στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από την κουμπάρα της και συνεργάτιδά της Στέλα Πάσσαρη και δηλώνοντας 8 χρόνια περιμένει την δικαίωση.

«Περιμένω οχτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι.

Διαβάστε ακόμα: Ιωάννα Τούνη: «Ζητάω παραδειγματική τιμωρία - Δεν θα σωπάσω»

Αν για κάτι τέτοιο, δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, με όλη αυτή τη μάχη που δίνω τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι μπορεί να θεωρείται ότι μπορεί να έχω μια επιρροή αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, τι ελπίδα μπορεί να έχει;», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Στη συνέχεια η influencer πρόσθεσε μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της: «Είναι κάτι που κουβαλώ μέσα μου πάντα. Τα καθημερινά σχόλια για την ηθική μου μου επιβεβαιώνουν κάθε μέρα ότι είναι υπαρκτό και πως μέχρι σήμερα ό,τι και να έχω καταφέρει με τη δουλειά μου, τις επιχειρήσεις μου, με το παιδί μου, επισκιάζεται και αυτό που βλέπει ο κόσμος δεν είμαι εγώ.

Διαβάστε ακόμα: Τσουρός για Τούνη: «Είναι εξευτελιστικό ότι όλοι έπρεπε να δουν το βίντεο»

Ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει γρήγορα και να βάλω μια τελεία σε κάτι στο οποίο με βαραίνει μέσα μου πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να το κρύβω πίσω από χαμόγελα και να προσποιούμαι όλα τα χρόνια ότι όλα είναι καλά, ενώ πραγματικά δεν είναι. Νιώθω ότι έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Απλά ζητάω δικαιοσύνη για εμένα και για κάθε γυναίκα που δεν είχε τη δύναμη να φτάσει μέχρι τα δικαστήρια».

«Ελπίζω οποιοσδήποτε διεστραμμένος, ανώμαλος άντρας βλέπει αυτή την υπόθεση να παραδειγματιστεί και να μην διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε κάποια κοπέλα», κατέληξε στη δήλωσή της.