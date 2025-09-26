«Θα είμαστε εδώ για όσο χρειαστεί»: Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η σημερινή μέρα είναι η εντέκατη μέρα απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, και στο πλευρό του βρέθηκε η Νατάσα Μποφίλιου και ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Υπενθυμίζεται ότι, δεκτό έγινε το αίτημα του απεργού για εκταφή που αφορά μόνο την ταυτοποίηση με DNA. Για τον λόγο αυτό, ο κύριος Ρούτσι δήλωσε ότι συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί και το αίτημα του για τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου του.

Οι δύο καλλιτέχνες που βρίσκονται στο Σύνταγμα δήλωσαν όπως μεταφέρει το το Orange Press Agency: «Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε, όπως και τόσος άλλος κόσμος. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, που δόθηκε η εντολή για την εκταφή, δεν είναι αρκετό για τον Πάνο Ρούτσι και τα αιτήματά του.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να μπορέσει όλο αυτό να μπει στη δικογραφία και να γίνει σωστά η δίκη. Να μάθουν οι άνθρωποι, να απαντηθεί το ερώτημά τους που είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλη την κοινωνία, όλους εμάς» δήλωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

«Να δώσουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη, και να τους υποσχεθούμε ότι κανένας δεν θα βρει οξυγόνο μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για όσο χρειαστεί και θα δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς και όλη η κοινωνία» ανέφερε, από την πλευρά της, η Νατάσα Μποφίλιου.

Πάνος Ρούτσι: Και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης στο Σύνταγμα

Το «παρών» στο Σύνταγμα δίνει και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

«Στην πραγματικότητα το αίτημα το αναθέσανε σε πρωτοδίκες για να μην αναγκαστούν να ξανανοίξουν τη δικογραφία. Δεν είναι αυτό που αιτούμαστε οι συγγενείς.Έχουμε ζητήσει να ανοίξει η δικογραφία, κάτι το οποίο εάν ανοίξει μέσα σε δύο μήνες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε και για τα οποία ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με την αναβάθμιση των κατηγορητηρίων, όπως της Hellenic Train σε σχέση με την πυρασφάλεια και κάποια ακόμα αιτήματα που έχουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ελευθεριάδης σημείωσε ότι αν γίνουν δεκτά τα αιτήματα τότε στις αρχές του 2026 «θα μπορούμε να πάμε κανονικά σε δίκη».



