«Θα χορτάσει ένας 17χρονος με 60 γραμμάρια σάντουιτς;»: Τι υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες κυλικείων για τις νέες αλλαγές

Νέοι διατροφικοί κανόνες μπαίνουν στα κυλικεία, με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτηματικά με φόντο το αν θα λειτουργήσει στους μαθητές το νέο μέτρο.

Ιδιοκτήτες κυλικείων ζητούν από το κράτος να βοηθήσει, ώστε να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα οι σχολικές μονάδες. «Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την παιδική παχυσαρκία», δήλωσε η πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), Μυρσίνη Μαστραντωνά.

Στη συνέχεια προτείνει ότι, θα έπρεπε να υπήρχε διαχωρισμός στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια. Για παράδειγμα, με τη μείωση της μερίδας, επισημαίνει ότι αλλιώς καλύπτονται οι ανάγκες ενός παιδιού δημοτικού και αλλιώς οι ανάγκες ενός λυκείου.

«Να είμαστε λογικοί. Θα χορτάσει 17 χρονών παιδί με 60 γραμμάρια σάντουις;», σημειώνει ζητώντας να αλλάξουν τα γραμμάρια στις μερίδες.

Από ρην εμπειρία της η κυρία Μαστραντωνά, δήλωσε ότι, όσες προσπάθειες και να έχουν γίνει για στροφή προς την υγιεινή διατροφή, με παρχοή σαλάτας ή ακόμη και μέρες ολόκληρες αφιερωμένες στη Μεσογειακή διατροφή, δεν χαίρουν ανταπόκρισης από τους μαθητές. Παράλληλα, συμπληρώνει ότι ψάχνουν και οι ίδιοι οι κυλικειάρχες εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι ωστόσο είναι κοστοβόροι, όπως αποχυμωτές στα σχολεία κλπ.

«Πρέπει να μας συμπαρασταθεί το ελληνικό κράτος. Να βοηθήσει ώστε να εξοπλιστούν τα σχολικά κυλικεία. Να επιδοτήσει την υγιεινή διατροφή», δήλωσε μεταξύ άλλψν.

Κυλικεία: O νέος κατάλογος

Οι μαθητές λένε αντίο στις πίτσες και τις τυρόπιτες και χαιρετούν τις ρυζογκοφρέτες και τα φρούτα. ο Υπουργείο Υγείας αλλάζει ριζικά τους κανόνες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών.