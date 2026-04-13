Θα μας τρελάνει ο καιρός: Αφρικανική σκόνη με 25άρια και μετά νέα αστάθεια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης στη χώρα αλλά και αυξημένη θερμοκρασία μέχρι και την Πέμπτη. Μετά, νέα αστάθεια του καιρού.

Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης θα καταγραφεί τις επόμενες μέρες, με την επιστροφή από τις πασχαλινές διακοπές να συνοδεύεται από 25άρια.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που μετέφερε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα θα γίνει με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες.

Το νέο επεισόδιο μεταφοράς της αφρικανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως και τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας.

Η θερμοκρασία, παράλληλα, θα τραβήξει την ανιούσα, με τα θερμόμετρα να δείχνουν ακόμα και 25 βαθμούς στα δυτικά.

Από την Τρίτη του Πάσχα, μέχρι και την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές.

Όσον αφορά στους ανέμους, θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις εντάσεων 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο, με ριπές ακόμα και 9, ειδικότερα σήμερα, Δευτέρα.

Από την Πέμπτη, κατά τον κ. Τσατραφύλλια, θα αλλάξει η κυκλοφορία τους καθώς έρχονται βορειάδες και φέρνουν ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια.

Αλλά, θα υποχωρήσει και η σκόνη στην ατμόσφαιρα.

