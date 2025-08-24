«Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου»: Συγκλονίζει η μεγάλη κόρη του γυναικοκτόνου του Βόλου

Οργή, θλίψη, μίσος, στεναχώρια, απόγνωση... Ένα σωρό συναισθήματα κακακλύζουν την μεγαλύτερη κόρη της 36χρονης που βρήκε άγριο θάνατο από τα χέρια του ίδιου του συζύγου της στον Βόλο, γιατί όπως είπε, πίστευε πως τον απατούσε.

Η 18χρονη κόρη του γυναικοκτόνου, «έσπασε» και ορκίζεται εκδίκηση για τη μητέρα της, η οποία μαχαιρωθήκε με εργαλείο ψησίματος σε λαιμό και πλάτη από τον 40χρονο που δηλώνει αμετανόητος: «Καλά της έκανα, με απατούσε, δεν μετανιώνω» είπε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν.

Η 18χρονη ήταν η μόνη στην οικογένεια που δούλευε, καθώς ο πατέρας της ήταν άνεργος, είχε πολλά μπλεξίματα με τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ αγόραζε ανιχνευτές για να βρει χρυσές λίρες.

«Έχει πεθάνει για μένα» λέει η κοπέλα: «Θα τον εκδικηθώ, δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Θα φροντίσω να τον συναντήσω για να του πω «ντροπή». Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου. Την έχασα απο τα χέρια του αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο».

Τώρα, το μόνο που θέλει είναι να στηρίξει τα τρία ανήλικα αδερφάκια της: «Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου, δεν έχω ούτε μάνα ούτε πατέρα. Εγώ θα γίνω για τα μικρότερα αδερφάκια μου και μάνα και πατέρας».

Τα ανήλικα παιδιά βρίσκονται στο νοσοκομείο του Βόλου και υποστηρίζονται ψυχολογικά.

Παραγγελία από την Εισαγγελία για τα παιδιά

Την ίδια ώρα, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.

Ο 40χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.