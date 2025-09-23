«Θα τα επιστρέψω τα λεφτά»: Ντρέπεται, λέει, η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της – Πέθανε όντως από παθολογικά αίτια;

Πολλά και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η μακάβρια αποκάλυψη με την ηλικιωμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στη Βοιωτία, σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της, από την ίδια της την κόρη. Η 62χρονη, η οποία παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της και κράτησε τον θάνατό της κρυφό προκειμένου να εισπράττει παράνομα σύνταξη και επιδόματα αναπηρίας, αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεν βαρύνεται από κανένα κακούργημα. Υποσχέθηκε παρόλα αυτά να επιστρέψει τα χρήματα που έχει πάρει.

«Έκανα λάθος και θα αποδεχθώ τις συνέπειες. Θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν τα χρήματα που πήρα από τη σύνταξη της μητέρας μου, από τον Αύγουστο του 2023 όταν εκείνη ‘έφυγε’ από τη ζωή. Είχα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρέη και γι’ αυτό έκανα αυτήν την πράξη» υποστήριξε στον Εισαγγελέα σύμφωνα με το Mega.

Βοιωτία: «Έκανε το λάθος γιατί είχε οικονομική ανάγκη»

«Ντρέπεται πολύ για αυτά που έχει κάνει. Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της. Όφειλε χρήματα σε τράπεζες, είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της και άλλα οικογενειακά προβλήματα υγείας», είπε ο Νικόλαος Γεωργούσης, δικηγόρος της 62χρονης.

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε ότι προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 62χρονης, η γυναίκα έθαψε τη μητέρα την τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε η ηλικιωμένη.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες κατοίκων που δεν είχαν δει την ηλικιωμένη για χρόνια, ενώ η κόρη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της.

«Η 62χρονη έλεγε ότι είχε τη μητέρα της σε δομή ή σε μία αδερφή της στην Ελευσίνα. Την φρόντιζε η ίδια για πολλά χρόνια. Στο σπίτι είχε τα σκυλιά, ήταν λίγο επιθετική κι έτσι δεν ζύγωνε κανένας κοντά», είπε στο Mega ο Τάκης Αικατερίνης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κλειδίου.

Βοιωτία: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Το μακάβριο σχέδιο της γυναίκας ωστόσο προκαλεί πολλά ερωτήματα. Ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες θανάτου της υπέργηρης μητέρας της; Απεβίωσε όντως τον Αύγουστο του 2023;

«Η μάνα της ήταν ανήμπορη και σιγά – σιγά έκοψε κάθε σχέση με τους γύρω και εδώ και 4 – 5 χρόνια δεν ξέραμε πού ήταν η μάνα. Πότε έλεγε ότι την έχει σε γηροκομείο, πότε έκανε ότι ήταν μέσα στο σπίτι. Έπαιζε και θέατρο. Έλεγε ‘μαμά, έρχομαι, σε παρακαλώ σταμάτα’».

Απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στα οστά της.

Ποιος είναι ο μυστηριώδης «Γιάννης» που βοήθησε την 62χρονη να τη θάψει στον στάβλο; Οι Αρχές ακόμη τον αναζητούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου: «Έθαψε τη συγκεκριμένη γυναίκα, προφανώς για να αποφύγει τη διαδικασία της κηδείας, γιατί το γραφείο κηδειών θα ήταν υποχρεωμένο να δηλώσει τον θάνατό της στις αρμόδιες υπηρεσίες, άρα να κοπεί η σύνταξη. Το ερώτημα είναι αν υπήρξαν παθολογικά αίτια αλλά κυρίως πότε υπήρξε ο θάνατος, διότι έχουμε μαρτυρίες κατοίκων ότι ανέφερε ψεύδη περί μεταφοράς της μητέρας της σε δομή. Είχε οχυρώσει το σπίτι εδώ και 5 χρόνια. Ο γιος της που σπουδάζει στην Κρήτη, είπε με τη σειρά του, πιθανόν για υπεκφυγή, ότι έχω να πάω να τις δω 5 χρόνια».

Συμπλήρωσε στο δελτίο του Mega: «Ένα τρίτο ερώτημα είναι αυτός ο μυστηριώδης Γιάννης, ο αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν στην περιοχή πράγματι το καλοκαίρι του 2023. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπήκε σε μία λογική, ένας εργάτης γης, παρανομίας, με τι αντάλλαγμα να παρανομήσει, να θάψει μία γυναίκα που δεν ήξερε πώς πέθανε, προφανώς κάνοντας μία ύποπτη ενέργεια για την οποία θα έβρισκε πιθανόν και δικαστικές διώξεις, πώς το έκανε;».

«Μεταφέρθηκε ο σκελετός στο εργαστήριο δικαστικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ιατρική σχολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτήν την εξέταση μπορεί να βρεθεί αν έχουν κακώσεις τα οστά, αν είναι σπασμένο το ιοειδές οστό (…) και από εκεί και πέρα μπορούν να δουν από εξετάσεις αν είχε δηλητηριαστεί η σορός με κάποια βαρέα μέταλλα. Δεν μπορεί να βρεθεί από την εξέταση των οστών ποια χρονιά έχει χάσει τη ζωή της», κατέληξε.