Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία, που εξετάζεται για την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της με φερόμενο σκοπό να λαμβάνει επιδόματα και την σύνταξή της.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της Νίκο Γεωργούση, η 62χρονη παρουσιάστηκε στο Μονομελές, στα δικαστήρια της Θήβας, και ζήτησε αναβολή την οποία και έλαβε. «Σήμερα (22/09) ήταν στο Μονομελές, για ένα πλημμέλημα, αυτό της ψευδούς κατάθεσης. Ζητήσαμε αναβολή, μας χορηγήθηκε, αφέθηκε ελεύθερη και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το πλημμέλημα αφορά μόνο τη ψευδή κατάθεση, όχι τη μητέρα».

Διαβάστε ακόμα: Βοιωτία: Παρουσίαζε άσχετη γυναίκα για μάνα της – «Βοήθησέ με ή αυτοκτονώ» - Πώς ξεσκεπάστηκε

Ο κ. Γεωργούσης είπε ότι «ακόμα δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Αυτό που μου είπε είναι πως έκανε ό,τι έκανε από μεγάλη οικονομική ανάγκη. Η ίδια μου είπε ότι η μητέρα της είναι νεκρή από τον Αύγουστο του 2023. Ο δικηγόρος είπε ότι η εντολέας του υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ενώ σημείωσε ότι και η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Διαβάστε ακόμα: Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει το επίδομα και τη σύνταξή της

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της παράνομης ταφής της μητέρας ελέγχεται ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να τη συνέδραμε και το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία.

Ερωτηθείς για το ύψος των επιδομάτων που έλαβε παράνομα ο κ. Γεωργούσης υπογράμμισε ότι «το επίδομα θα υπολογιστεί, δεν το ξέρω ακόμα για να σας το πω».

Διαβάστε ακόμα: Βοιωτία: Ερωτήματα για τον θάνατο της ηλικιωμένης που βρέθηκε σε λάκκο - Τι ομολόγησε η 62χρονη

Βοιωτία: Το σημείο που είχε θάψει την μητέρα της

Σε έναν στάβλο που βρίσκεται σε απόμερο σημείο του χωριού Κλειδί είχε θάψει τη μητέρα της η 62χρονη που συνελήφθη για την υπόθεση.

Το Κλειδί είναι ένα μικρό χωριό ανάμεσα στη Θήβα και τα Οινόφυτα, όπου εργαζόταν η 62χρονη. Στο ένα άκρο του χωριού, εκεί που τελειώνει ο δρόμος που το διαπερνά, ξεκινά ένας μικρός χωματόδρομος. Στα πλάγια του δρόμου υπάρχει συρματόπλεγμα που εμποδίζει την προσέγγιση στον στάβλο.

Όποιος θέλει να φτάσει στο σημείο πρέπει να κατηφορίσει από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι και να κάνει τον γύρο του στάβλου, προκειμένου να φτάσει εκεί.

Συγχωριανοί της 62χρονης υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο για μια γυναίκα περί των 60 ετών να μεταφέρει μόνη της μια σορό στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία για την υπόθεση υπάρχει αναφορά σε ένα πρόσωπο που φέρεται ότι βοήθησε την 62χρονη, τόσο στη μεταφορά της σορού, όσο και στην «ταφή».

Ο λάκκος στο σημείο παραμένει ανέγγιχτος, όπως ακριβώς ήταν μετά την εκταφή.