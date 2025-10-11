Μενού

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου τα ξημερώματα: Νεκρός 45χρονος οδηγός μηχανής, καρφώθηκε σε φανάρι

Ο οδηγός υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Peripoliko_trohaia
Περιπολικό. | Eurokinissi/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Λαυρίου, με θύμα έναν 45χρονο άνδρα, οδηγό μηχανής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα εκτυλίχθηκε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα και έπεσε πάνω σε φωτεινό σηματοδότη.

