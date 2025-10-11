Θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου τα ξημερώματα: Νεκρός 45χρονος οδηγός μηχανής, καρφώθηκε σε φανάρι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Λαυρίου, με θύμα έναν 45χρονο άνδρα, οδηγό μηχανής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα εκτυλίχθηκε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα και έπεσε πάνω σε φωτεινό σηματοδότη.
Ο οδηγός υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
