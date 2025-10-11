Μενού

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Τέσσερα άτομα μπούκαραν στο σπίτι - Παραμορφωμένος ο νεκρός Ουκρανός, φώναζε μέσα στα αίματα ο Πολωνός

Υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές.

Reader symbol
Newsroom
agios panteleimonas
Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα | INTIME
  • Α-
  • Α+

Μία μέρα μετά από την ανακάλυψη για το αποτρόπαιο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσει τον ή τους δράστες.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Παντελεήμονας: Νεκρός άνδρας μέσα σε διαμέρισμα - Βρέθηκε και ένας τραυματίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές.

Το θύμα, ουκρανικής καταγωγής, βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48 ετών, πολωνικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.

agios panteleimonas
Άγιος Παντελεήμονας | INTIME

Όπως είπε στις αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.

agios panteleimonas
Αγιος Παντελεήμονας | INTIME

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα, μέσα στα αίματα και με tie wrap στα χέρια, σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία.

Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ