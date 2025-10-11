Μία μέρα μετά από την ανακάλυψη για το αποτρόπαιο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσει τον ή τους δράστες.
Διαβάστε ακόμα: Άγιος Παντελεήμονας: Νεκρός άνδρας μέσα σε διαμέρισμα - Βρέθηκε και ένας τραυματίας
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές.
Το θύμα, ουκρανικής καταγωγής, βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48 ετών, πολωνικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.
Όπως είπε στις αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα, μέσα στα αίματα και με tie wrap στα χέρια, σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία.
Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.
- Ο Τεττέη συστήνεται ξανά: «Είμαι ο Τέττε και είμαι Κυψελιώτης» - Η Φωκίωνος Νέγρη και το «μαϊμού»
- Πήγαμε στο φτηνότερο σπίτι προς ενοικίαση στο κέντρο της Αθήνας - 280 ευρώ για 14 τ.μ.
- Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Τέσσερα άτομα μπούκαραν στο σπίτι - Παραμορφωμένος ο νεκρός Ουκρανός, φώναζε μέσα στα αίματα ο Πολωνός
- Τους μάγευε και τους... άδειαζε: Το μοντέλο που έγινε εφιάλτης για ηλικιωμένους στο Λος Άντζελες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.