Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής, έπεσε πάνω σε φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου (15/11) στην Εθνική Οδό (Κηφισός), όταν οδηγός μηχανής έπεσε πάνω σε φορτηγό.

Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του.

