Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής, έπεσε πάνω σε φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου (15/11) στην Εθνική Οδό (Κηφισός), όταν οδηγός μηχανής έπεσε πάνω σε φορτηγό.
Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.
Διαβάστε ακόμα: Πολύ σοβαρό τροχαίο στην Υλίκη: Λεωφορείο καρφώθηκε στις μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο
Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του.
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
- Όρκος εκδίκησης: Μεταμφιέστηκε σε άλλη και σκότωσε στα δικαστήρια τον δολοφόνο του γιου της - «Ένιωσα ανακούφιση»
- Η Έμμα βιαζόταν να ζήσει λες και το διαισθανόταν: Η Φρόσω, η Γαύδος, το βόλεϊ, μια ζωή που δεν πρόλαβε
- Η «Γυναίκα με τα Μαύρα» του Chase, Μαρία Μάρκου, στην πασαρέλα της Athens Fashion Week
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.