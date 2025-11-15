Μενού

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής, έπεσε πάνω σε φορτηγό

Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του. 

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου (15/11) στην Εθνική Οδό (Κηφισός), όταν οδηγός μηχανής έπεσε πάνω σε φορτηγό.

Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της Πέτρου Ράλλη. 

