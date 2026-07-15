Θάνατοι στον Πειραιά: «Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό» λέει ιατροδικαστής

Για την υπόθεση του νεαρού ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό το μεσημέρι της Τρίτης 14/07 στον Πειραιά, μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων στο MEGA, ο οποίος σημείωσε πως η συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια των αισθήσεων λόγω του μονοξειδίου του άνθρακα.

«Ένα τέτοιο σενάριο είναι συμβατό με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μιλάμε για έναν κλειστό χώρο, ο οποίος είναι ένα γκαράζ μικρών τετραγωνικών, στο οποίο έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμμένη τη μηχανή και ανοιχτό τον κλιματισμό. Αυτό, πράγματι, μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα εντός της καμπίνας του οχήματος.

Το μονοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, δεσμεύεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και, για να το πω με απλά λόγια, κλέβει τη θέση του οξυγόνου, στερώντας έτσι το απαραίτητο οξυγόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Λέων.

Συνέχισε επίσης αναφέροντας τα εξής: «Πράγματι, τα συμπτώματα που άκουσα είναι συμβατά με μια τέτοια διαδικασία. Παρατηρείται υπνηλία, στη συνέχεια απώλεια αισθήσεων και, εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να επέλθει η τελική κατάληξη.

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Δυστυχώς, μια τέτοια ουσία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Δεν πρόκειται για καπνό που μπορούμε να δούμε στον χώρο και να έχουμε τον χρόνο να αντιδράσουμε. Μιλάμε για ένα αέριο που είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό. Όταν αρχίσει κάποιος να αισθάνεται υπνηλία, είναι προφανές ότι το πρώτο που θα σκεφτεί δεν θα είναι η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Ένας άνθρωπος χωρίς ειδικές γνώσεις δύσκολα θα υποψιαστεί ότι μια φαινομενικά παροδική υπνηλία οφείλεται σε κάτι τέτοιο».

Κατέληξε επίσης, αναφέροντας πως ακόμα και υψηλές ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια αισθήσεων, μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση μίλησε και στο Action24 , σημειώνοντας πως ο συνδυασμός ενός οχήματος με τη μηχανή αναμμένη και τον κλιματισμό αναμμένο, μέσα σε έναν τόσο κλειστό χώρο «είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει δίχως να το αντιληφθεί ο άνθρωπος που εκτίθεται στο αέριο».

«Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να φτάσουμε σε υπνηλία και θάνατο από αέρια αυτοκινήτου σε κλειστό χώρο», επισήμανε τελικά.