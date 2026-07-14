Τραγωδία στον Πειραιά: Το μονοξείδιο του άνθρακα ο «ύποπτος» για τους θανάτους των δύο νεαρών δικηγόρων

Πλησιάζουν όλο και περισσότερο οι αρχές στον προσδιορισμό των αιτίων του τραγικού διπλού θανάτου στον Πειραιά, με τις αναθυμιάσεις, και ειδικά το διοξείδιο του άνθρακα, να φέρεται πως «στραγγάλισαν» τα θύματα.

Οι δύο νεκροί, ένας 28χρονος δικηγόρος και η 24χρονη ασκούμενη σύντροφός του, βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε όχημα που βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το MEGA, o ιατροδικαστής συμπεραίνει πως ο θάνατος του ζευγαριού προήλθε από αναθυμιάσεις του κινητήρα, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία αέρα από το κλιματιστικό του αυτοκινήτου.

Το χρονικό της τραγωδίας στον Πειραιά

Το ρολόι έδειχνε περίπου 09:00 σήμερα, όταν ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο γκαράζ, μόνο για να αντικρύσει τον γιο του και την κοπέλα δίπλα - δίπλα, ήδη νεκρούς.

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Τις εκτιμήσεις των ερευνητών για δηλητηρίαση ενισχύει φυσικά το γεγονός πως ο πατέρας βρήκε το αυτοκίνητο με τον κινητήρα του και το κλιματιστικό του ακόμα σε λειτουργία.

Το τραγικό συμβάν είναι δύσκολο να αποδοθεί πέραν αυτού, όσον αφορά τον συγκεκριμένο λόγο που οι δύο νεαροί έμειναν για τόσο ώρα εκτεθειμένοι στο τοξικό αέριο, το οποίο είναι γνωστό πως προκαλεί «ανεπαίσθητο» θάνατο.

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητήςς, μίλησε στο μέσο για το πώς το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να επιφέρει έναν αργό αλλά «σιωπηλό» θάνατο.

«Αν μείνει ο κινητήρας αναμμένος για αρκετή ώρα, και δεν μπορούν να εκτονωθούν τα έρια στο εξωτερικό περιβάλλον, με κλειστή τη γκαραζόπορτα, θα περάσουν από τους αεροαγωγούς του ΙΧ, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος».