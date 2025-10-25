Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Ο αστυνομικός υπηρεσίας δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο - «Βράζει» ο Μπαλάσκας

Ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί ο θάνατος 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι. Ο θάνατος του παιδιού διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου δέκα ώρες αργότερα από τον πατέρα της ανήλικης - κάτι που διαψεύδει με ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Η ουσία, όμως, είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την έρευνα.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε στο Mega: «αυτό το πινγκ πονγκ τέλειωσε χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Η ΕΛ.ΑΣ. Μετά από εσωτερικό έλεγχο που έκανε ανέφερε με επίσημη ανακοίνωση ότι στα δύο ΑΤ στα οποία μπορούσε να απευθυνθεί κάποιος, δεν υπήρξε ποτέ καμία ενημέρωση. Το υπ. Υγείας λέει ότι ενημέρωσε, αλλά κάποιος προφανώς άσχετος αστυνομικός σήκωσε το τηλέφωνο και είπε να καλέσουν τον αξιωματικό υπηρεσίας, με τον δεύτερο να μη σηκώνει ποτέ το τηλέφωνο. Οι φίλες της 16χρονης είπαν ότι πήραν ένα ποτό ανάμεικτο (κοκτέιλ) με ενεργειακό ποτό, δηλαδή μία βότκα. Αλλά πριν πάνε στο μαγαζί είχαν καταναλώσει ένα μπουκάλι βότκα και στο σπίτι, που το είχαν πάρει από ψιλικατζίδικο».

«Η κοπέλα είχε ένα μικρό πρόβλημα στην καρδιά, είχε φύσημα, το οποίο δεν ξέρω αν κρίνεται τέτοιο ώστε να επιφέρει θάνατο. Το αποτέλεσμα θα το δώσουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Το παιδί έπαθε ανακοπή καρδιάς και «έφυγε» ακαριαία. Δεν τηρείται ο νόμος από πολλά ψιλικατζίδικα και περίπτερα. Είχαν στην παρέα τους 2 ενήλικες», προσέθεσε.

«Να πούμε ότι δεν απαγορεύεται μόνο να καταναλώσει αλκοόλ ανήλικος σε μαγαζί, αλλά απαγορεύεται ακόμα και να εισέλθει σε μαγαζί ο ανήλικος. Το μαγαζί δεν έχει κλείσει ακόμα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, η αστυνομία πήρε δείγματα από τα ποτά του μαγαζιού, ιδιαίτερα από τις βότκες – με καθυστέρηση 48 ωρών γιατί πήγε ο πατέρας και το δήλωσε – και τα έχει στείλει στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Αν δε βγει το αποτέλεσμα από εκεί, δεν μπορεί να κλείσει το μαγαζί», συνέχισε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Βγήκε να περάσει καλά και δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της, κατέρρευσε στα σκαλιά πολυκατοικίας δίπλα από το κλαμπ που διασκέδαζε. Στις εικόνες καταγράφεται η τραγική στιγμή που χάνει τις αισθήσεις της. Δευτερόλεπτα πριν συζητούσε μαζί τους, προσπαθούσαν να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα. Είχε καταναλώσει αλκοόλ με την παρέα της. Εκείνοι ήταν όλοι ενήλικες, το κορίτσι ήταν όμως μόλις 16 ετών. Αν και ανήλικη, της επέστρεψαν να πιεί αλκοόλ. Φίλη της 16χρονης μιλά αποκλειστικά στο STAR:

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το «Σ' αγαπώ» προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν και στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.

«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την..... Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», λέει φίλη της ανήλικης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι για πάρτι γενεθλίων. Στο κλαμπ στο Γκάζι έμειναν περίπου μία ώρα, με το παιδί να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στην επιχείρηση. Ξαφνικά κατέρρευσε.