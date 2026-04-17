Θάνατος 30χρονης στο κέντρο της Αθήνας: Το βίντεο που φέρεται να απαλάσσει από τις κατηγορίες τον 45χρονο Ιταλό

Μυστήριος παραμένει ο θάνατος της 30χρονης μετά από πτώση στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στον 45χρονο Ιταλό που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ, βίντεο φέρεται να τον απαλάσσει από τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ντοκουμέντο που εξασφαλίστηκε από κάμερες ασφαλείας, ακυρώνει τα σενάρια για τυχόν εμπλοκή του στην πτώση της γυναίκας από παράθυρο 4ου ορόφου πολυκατοικίας.

Υπενθυμίζεται ότι η 30χρονη γνώρισε τον Ιταλό σε εφαρμογή γνωριμιών και έμειναν μαζί σε Airbnb.

Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα ασφαλείας από το κλιμακοστάσιο, προέκυψε πως ο Ιταλός βγήκε από το διαμέρισμα, τέσσερα λεπτά, αφότου είχε πέσει η κοπέλα από το παράθυρο του υπερκείμενου ορόφου. Στο παράθυρο εντοπίστηκε πολύ αίμα, κάτι που δείχνει ότι η κοπέλα τραυματίστηκε από τα τζάμια, ενώ η πτώση της πιθανώς να οφείλεται σε δυστύχημα, στην προσπάθειά της ίσως να καταρριχηθεί από το παράθυρο του φωταγωγού, στον 3ο όροφο.

Ο προσαχθείς ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε, ότι γνωρίστηκε με την 30χρονη από διαδικτυακή εφαρμογή, συναντήθηκαν και πως όταν τσακώθηκαν την έβγαλε έξω από το διαμέρισμα και έκλεισε την πόρτα, με εκείνη να του ζητά να της ανοίξει. Πλέον, αναμένεται να ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελέας για τα ευρήματα της έρευνας και όπως όλα δείχνουν θα αφεθεί ελεύθερος.

Ερωτηματικά με τις γρατζουνιές στο πρόσωπο του Ιταλού και της 30χρονης

Ερωτηματικά προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι οι αρχές εντόπισαν γρατζουνιές και στα δύο πρόσωπα, γεγονός που εγείρει σοβαρές υποψίες για ενδεχόμενο διαπληκτισμό ή πάλη πριν από τη μοιραία πτώση.

Ο 45χρονος Ιταλός φέρεται να υποστήριξε πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πως, λόγω της εφήμερης φύσης της συνάντησής τους μέσω της εφαρμογής, δεν γνώριζε καν τα πλήρη στοιχεία της γυναίκας.