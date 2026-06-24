Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην ιατρική κοινότητα και την κοινωνία της Λέσβου ο πρόωρος θάνατος 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ, η οποία κατέληξε από επιπλοκές λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Η 36χρονη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι μέσω φυσιολογικού τοκετού την Παρασκευή 19/6 στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ενώ αρχικά η κατάστασή της ήταν καλή, το Σάββατο εμφάνισε πυρετό, ο οποίος εξελίχθηκε ραγδαία.

Παρά την εισαγωγή της στη ΜΕΘ και την άμεση αεροδιακομιδή της στο Νοσοκομείο «Αττικόν» την Τρίτη, η γιατρός υπέστη αλλεπάλληλες ανακοπές και κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων της.

Διερεύνηση των αιτιών

Το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης έχει ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Αναμένεται η ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια, ενώ ιατρική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε δεν έδειξε υπολείμματα τοκετού.

Η 36χρονη, γνωστή για την αφοσίωση και την ευγένειά της, αποτελούσε πολύτιμο στέλεχος του ΕΚΑΒ Βορείου Αιγαίου. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξέφρασε τον συγκλονισμό του, ενώ οι συνάδελφοί της στη Μυτιλήνη φροντίζουν το νεογνό με συγκινητική αγάπη. Το σύνολο της ιατρικής κοινότητας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας.