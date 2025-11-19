Θάνατος 4χρονου στην Αχαΐα: Σε στάνη είχαν κρύψει τη γουρούνα - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

Σε στάνη της οικογένειας δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό μετέφεραν τη «γουρούνα» με την οποία σημειώθηκε η τραγωδία στην Αχαΐα, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το Star, ο 25χρονος θείος του αγοριού ομολόγησε την αλήθεια, καθώς πήγε στο αστυνομικό τμήμα, λέγοντας ότι τόν έπνιξαν οι τύψεις και ότι ήθελε να ομολογήσει.

Ο θείος κατέθεσε επίσης ότι η «γουρούνα» ανήκει στον πατέρα του μικρού και ότι η οικογένεια απέκρυψε τις συνθήκες του δυστυχήματος, επειδή βρισκόταν σε σύγχυση και φοβόταν για επιπλέον συνέπειες. Η κατηγορία ωστόσο δεν αλλάζει και με τα νέα δεδομένα, καθώς ο 25χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μετά την κατάθεση του 25χρονου, αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος επιβεβαίωσε τις συνθήκες και υπέδειξε στους αστυνομικούς πού βρίσκεται η γουρούνα με την οποία έγινε η μοιραία βόλτα.

Αχαΐα: Όλο το χωριό γνώριζε για το τροχαίο

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, πολλοί φαίνεται να γνώριζαν στα Σπάτα Αχαΐας τι συνέβη με τον τραγικό θάνατο του 4χρονου παιδιού. Οι κάτοικοι έλεγαν ότι η γουρούνα που οδηγούσε ο 25χρονος έφυγε από την πορεία της, με συνέπεια να πέσουν από τη μάντρα, αλλά κανείς δεν μιλούσε.

Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές πως η πρώτη κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο και ότι την ίδια κιόλας ημέρα συγγενείς έσπευσαν να εξαφανίσουν τη «γουρούνα» από το σπίτι.