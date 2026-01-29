Θάνατος 7 ημερών βρέφους: Σήμερα οι απαντήσεις για τα αίτια - Τι λένε οι γονείς του

Η νεκροψία - νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις όσον αφορά στον θάνατο του λίγων ημερών βρέφους, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι γονείς μόλις 7 ημερών βρέφους το μετέφεραν σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα, για να ζητήσουν βοήθεια, και από εκεί διακομίστηκε στο Παίδων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να το επαναφέρουν για περίπου 40 λεπτά, αλλά κατέστη αδύνατο και βεβαιώθηκε ο θάνατος του μωρού.

Εντός της ημέρας αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον πρόωρο τέλος του.

Οι γονείς του έχουν δώσει καταθέσεις αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το βρέφος χωρίς σφυγμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, από την έως τώρα εξέτασή του δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη κακοποίησης στο μωράκι, το οποίο φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Οι γονείς είπαν στις Αρχές ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως δεν είχε σφυγμό και έτσι το μετέφεραν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι θα μπορούσε να λάβει τις πρώτες βοήθειες.