Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση-κλειδί του ταξιτζή, τα μοιραία 84 λεπτά και τα «ίχνη»

Σε σοκ παραμένει η Ελλάδα από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας για πρώτη φορά στην κάμερα του MEGA, ο οδηγός του ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αποτελεί πλέον πρόσωπο-κλειδί για την έρευνα των Αρχών.

«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου», δήλωσε αρχικά ο ταξιτζής, τον οποίο ο καλλιτέχνης εμπιστευόταν για τις μετακινήσεις του εδώ και χρόνια.

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν εντός του ιατρείου, συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη, η οικογένειά του.

Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον και αύριο. Φεύγει και για την οικογένειά του και για εμάς».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός παρέλαβε τον Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο τραγουδιστής ζήτησε να σταματήσουν σε ένα φαρμακείο, όπου πήρε κάτι που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ενώ στη συνέχεια τον άφησε έξω από το ιατρείο στις 13:55.

Η κατάθεση αυτή ανέτρεψε πλήρως τους ισχυρισμούς των γιατρών σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή και την εξέλιξη των γεγονότων.

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Τα 84 λεπτά που κρίθηκαν τα πάντα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα χρονικό διάστημα 84 λεπτών, κατά το οποίο φαίνεται πως όλα έγιναν λάθος. Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έδειχνε καλά στην υγεία του, η κατηγορούμενη ιατρός προχώρησε κανονικά στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η διαδικασία διήρκεσε 42 λεπτά, μέχρι που διακόπηκε απότομα επειδή ο τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία, με τη γιατρό να αποσυνδέει το μηχάνημα στις 14:57.

Αντί να καλέσει αμέσως το ΕΚΑΒ, η γιατρός φέρεται να ειδοποίησε τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινό κατάστημα. Εκείνος έφυγε από το μαγαζί στις 14:43 (2:43) κατευθυνόμενος πεζός προς το ιατρείο. Στο κινητό του, όπως προέκυψε από την έρευνα, έλαβε μια φωτογραφία του Μαζωνάκη με κλειστά μάτια.

Χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διαγραφή στοιχείων

Ψηφιακά ίχνη, καταθέσεις και ανακτημένα δεδομένα από το μηχάνημα και τα κινητά τηλέφωνα των δύο συλληφθέντων αποκαλύπτουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη συνέχεια.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να φωτογραφίζουν τον καλλιτέχνη, να χρησιμοποιούν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναζητώντας τρόπους επαναφοράς του, ενώ παράλληλα διέγραφαν στοιχεία και φακέλους με προγραμματισμένα ραντεβού.

Από τους χρόνους που καταγράφηκαν προκύπτει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, μέχρι να ειδοποιηθεί τελικά το ΕΚΑΒ στις 16:21.