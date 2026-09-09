Θανάτος Γιώργου Μαζωνάκη: Καταθέτει στην Ασφάλεια ο γιατρός της κλινικής

Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια το βράδυ της Τετάρτης (09/09) ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, έχει προσαχθεί προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

Επίσης, θα εξεταστεί αν ο ιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν φτάσει λίγο μετά τις 19:00 στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι ωστόσο το ιατρείο ήταν κλειστό και δεν είχαν καταφέρει να μπουν στο κτίριο.

Ενώ, αστυνομικοί μετέβησαν και στο νοσοκομείο «Ελπίς» προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Παράλληλα, αστυνομικοί σφράγισαν τον χώρο του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με το Star προκειμένου να μην αλλοιωθούν στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποιείται. Οι αστυνομικοί αναμένεται να ερευνήσουν τις τελευταίες επαφές του τραγουδιστή για να βρουν με ποιους μίλησε πριν πάει στο ιατρείο.

Την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, ενώ αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τοσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς.

Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.