Θάνατος καθηγήτριας από εγκεφαλικό: «Την φάγανε» - Τι καταγγέλλει σύζυγος και συγγενείς της

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι καθηγήτρια έχασε τη ζωή της από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ίδια ώρα συγγενικά της πρόσωπα καταγγέλλουν περιστατικά bullying σε βάρος της από μαθητές της.

Η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος, μετά τον θάνατο της καθηγήτριας, η οποία μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ, δεν τα κατάφερε και απεβίωσε καθώς υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά συγγενικά της πρόσωπα προχώρησαν με αναρτήσεις τους στα social media σε καταγγελίες, ότι η ίδια δεχόταν bullying από μαθητές της στο σχολείο, ενώ είχε παραπεμφθεί και σε υγειονομική επιτροπή μετά απο κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της.

«Ετρωγε bullying από τα παιδιά, της πετούσαν βιβλία, φωνάζαν με κραυγές ζώων, βάζανε θρανία μπροστά στην πόρτα για να μην μπορέσει να βγει», είπε φίλος της που μίλησε στην εκπομπή «Αληθείες με τη Ζήνα». «Την τρέλαναν, δεν είχε τίποτα, ήταν υγιέσταστη. Την φάγανε», συμπλήρωσε.

Ο σύζυγος της άτυχης καθηγήτριας έσπασε τη σιωπή του στην ίδια εκπομπή, μιλώντας για το πόσο άξια και μορφωμένη ήταν η γυναίκα του, αλλά και ξεκαθαρίζοντας πως θα κινηθεί νομικά εναντίον των υπέυθυνων για τον θάνατο της.

«Δεν φταίνε μόνο τα παιδιά αλλά και η διεύθυνση. Θα κινηθούμε νομικά ενατίον οποιουδήποτε υπευθύνου. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος και εκπαιδευτικός. Το σημαντικό είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», τόνισε.