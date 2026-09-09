Θάνατος Μαζωνάκη: Αστυνομικοί της Ασφάλειας στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο Ελπίς, σε κρίσιμη κατάσταση, και λίγο αργότερα έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας έφτασαν λίγο μετά τις 19:00 στην ιδιωτική κλινική στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Σύμφωνα με πλάνα του Orange Press Agency, το ιατρείο είναι κλειστό, ενώ οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να μπουν στο κτίριο.

Το χρονικό του περιστατικού

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του κατέρρευσε, με το προσωπικό του ιατρείου να καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε μέσα σε ελάχιστα λεπτά διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα διαδικασία ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο για τη γρήγορη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Διακομίστηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί συνέχισαν εντατικά την αναζωογόνηση, όμως ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε πολύ σοβαρή κατάσταση όταν έφτασε το αστυνομικό και διασωστικό προσωπικό, ενώ οι προσπάθειες επαναφοράς του αποδείχθηκαν άκαρπες.Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε την αλληλουχία των γεγονότων, δηλώνοντας πως ο τραγουδιστής διεκομίσθη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ελπίς» μετά την κατάρρευσή του στο ιατρείο, όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με αναφορές του Mega, το ιατρείο που βρέθηκε πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεσεις. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο τραγουδιστής πήγε ως ασθενής ή βρέθηκε εκεί για κάποια επέμβαση.