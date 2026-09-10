Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν είχαν δηλωμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης» - Τι λέει ο Πατούλης για την κλινική

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, ενημέρωσε πως η ιδιωτική κλινική όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε δηλωμένο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Άλλωστε, όπως διευκρίνισε δεν είχε και την απαραίτητη άδεια για να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πατούλης ενημέρωσε πως η ιδιωτική κλινική έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου κανονικά θα έπρεπε να γίνονται «παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες».

«Αν υπήρχαν μηχανήματα με τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις, που δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση» θα πρέπει να διερευνηθεί, επεσήμανε ο ίδιος.

Ερωτώμενος για το εάν ήταν δηλωμένο ένα τέτοιο μηχάνημα, ενημέρωσε πως «δεν έχει δηλωθεί» και συνέχισε: «Αν έκανε πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε τέτοιο ιατρείο».

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Από πλευράς Ιατρικού Συλλόγου, όπως είπε, έγινε χθες η σύσταση μίας επιτροπής ώστε να γίνει έρευνα στον χώρο, αλλά επειδή ήταν αποκλεισμένος από την αστυνομία δεν έγινε δυνατή η προσέγγισή του.

Ωστόσο, υπάρχει συνεννόηση με τις Αρχές και σήμερα νωρίς το πρωί η επιτροπή αναμένεται να βρεθεί στον χώρο.

«Έχουμε συνεννοηθεί με την Ασφάλεια, στις 08:30 να υπάρξει επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου για να διαπιστώσουν και βάσει το φακέλου» είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο κρίσιμο είναι να δούμε και πότε μπήκε το μηχάνημα αυτό, καθώς στον έλεγχο που είχε γίνει το 2025, δεν υπήρχε.

«Το ιατρείο έχει άδεια από το 2013, αλλά υπήρξε και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, που δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα».

Καταλήγοντας τόνισε πως θα είναι η ιατροδικαστική εξέταση στον Γιώργο Μαζωνάκη αυτή που θα παρέχει τα πλέον κομβικά στοιχεία.