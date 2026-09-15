Αποκαλυπτικά είναι τα όσα δείχνει η φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Αρχικά, στη φωτογραφία που τράβηξε η 56χρονη γύρω στις 14:45, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι είναι ξαπλωμένος στην καρέκλα πλασμαφαίρεσης. Το κεφάλι του είναι στραμμένο δεξιά και έχει τα μάτια του κλειστά. Χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, αυτό που δείχνει η φωτογραφία παραπέμπει σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, στην ίδια εικόνα φαίνεται ο τραγουδιστής να είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια. Επίσης, φαίνεται να αντλείται αίμα από τη δεξιά φλέβα.

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Αυτό είναι αντίθετο με όσα δήλωσε η γιατρός. Ότι δηλαδή δεν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και δεν του είχε βάλει τον φλεβοκαθετήρα και στο αριστερό χέρι.

Επίσης, στη φωτογραφία που τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός και μετά από λίγες ώρες έσβησε, δείχνει το δεξί πόδι του Γιώργου Μαζωνάκη να κρέμεται από το κρεβάτι.

Ο άτυχος τραγουδιστής φοράει σκουρόχρωμο παντελόνι και είναι σκεπασμένος με λαδί κουβέρτα, η οποία κατά την έρευνα στο ιατρείο αργότερα δεν εντοπίστηκε. Το παντελόνι του μαζί με άλλα ρούχα του τα είχανε βάλει σε μια πλαστική σακούλα.

Όπως προκύπτει, το παντελόνι του Γιώργου Μαζωνάκη το βγάλανε, καθώς από τις καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ φαίνεται ότι ο τραγουδιστής δεν φορούσε παντελόνι.

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Ένα ακόμη ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί βάλανε τα ρούχα του σε μια πλαστική σακούλα και γιατί η λαδί κουβέρτα δεν εντοπίστηκε.

ορθογραφικο ελεγχο ήτρης Γαλεντέρης μιλώντας στην εκπομπή Live News τονίζει ότι «η εικόνα όπως την περιγράφεται δειχνει ότι ο ασθενης δεν εχει αισθήσεις ετσι όπως το περιγράφεται».

ότι αν υπήρχε θρόμβωση του αίματος και χορηγήθηκε αντιπυκτικό ή εμπλουτίστηκε με αντιπυκτικό ο οργανισμός του Μαζωνάκη αυό δημιουργεί επιπλοκές.

η εικονα δειχνει ότι ο ασθενης δεν εχει αισθήσεις ετσι όπως το περιγράφεται



Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στην εκπομπή Live News, τονίζει ότι «η εικόνα, όπως την περιγράφετε, δείχνει ότι ο ασθενής δεν έχει αισθήσεις, έτσι όπως το περιγράφετε».

Ο ίδιος τονίζει ότι «αν υπήρχε θρόμβωση του αίματος και χορηγήθηκε αντιπηκτικό ή εμπλουτίστηκε με αντιπηκτικό ο οργανισμός του Μαζωνάκη, αυτό δημιουργεί επιπλοκές».

Επίσης, όπως υποστήριξε, «δεν μπορείς να σβήσεις έναν συναγερμό. Αν συνεχίζει να υφίσταται, μπορείς να κάνεις ένα mute στο καμπανάκι. Εφόσον υπάρχει δυσλειτουργία, ο συναγερμός θα συνεχίσει να εμφανίζεται».

«Το είδος του συναγερμού έχει τεράστια σημασία. Επίσης, τεράστια σημασία έχει να βρεθούν τι φαρμακευτικά σκευάσματα υπήρχαν στο ιατρείο» συμπλήρωσε.

