Θάνατος Μαζωνάκη: Πού θα φτάσουν οι ποινές των γιατρών αν αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη παίρνει σοβαρές ποινικές διαστάσεις, με τους δύο γιατρούς στων οποίων το ιατρείο εξέπνευσε να βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, καθώς τούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση.

Ωστόσο, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη προαναγγέλλει ότι θα ζητήσει από την ανακρίτρια να εξεταστεί ένα βαρύτερο αδίκημα, εκείνο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Live You ο συνήγορος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Θάνατος Μαζωνάκη - Οι ποινές για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη διαφορά στο αίτημα της οικογένειας. «Ενδεχόμενος δόλος» δεν σημαίνει ότι κάποιος επιδίωξε ή ήθελε τον θάνατο του θύματος.

Σημαίνει όμως ότι γνώριζε πως με τη συμπεριφορά του υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να επέλθει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, και εντούτοις συνέχισε τη συμπεριφορά του αποδεχόμενος το ενδεχόμενο αυτό.

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Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από την αμέλεια. Στην αμέλεια, ο δράστης είτε δεν προβλέπει το αποτέλεσμα ενώ όφειλε και μπορούσε να το προβλέψει, είτε το προβλέπει ως πιθανό αλλά πιστεύει ότι τελικά δεν θα συμβεί.

Η διαφορά πάλι στις ποινές που επισύρει κάθε κατηγορία είναι χαοτική. Με την υπάρχουσα κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη 10 ετών.

Εάν όμως η ανακρίτρια και στη συνέχεια οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δεχθούν ότι υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν την αλλαγή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, πλέον θα υπάγεται στο άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα.

Μετά την αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα το 2021, για την ανθρωποκτονία με δόλο η προβλεπόμενη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη. Συνεπώς, στην περίπτωση που το αίτημα της οικογένειας γίνει δεκτό, η κατηγορία μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και, στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας, υπάρξει καταδίκη γι' αυτήν ακριβώς την πράξη, οι δύο γιατροί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.