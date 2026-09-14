Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί - «Φύλλο και φτερό» το ιατρείο τους για στοιχεία

Στην Ευελπίδων αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τη στιγμή που το πανελλήνιο ετοιμάζεται να τον αποχαιρετήσει.

Ο λόγος γίνεται για την φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι, λίγο πριν αποδημήσει. Το στιγμιότυπο τράβηξε η γιατρός του, αφού ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Μεγάλη σημασία για τις αρχές έχει το πότε ελήφθη η φωτογραφία αλλά και το πότε διαγράφηκε. Υπενθυμίζεται πως η φωτογραφία ανακτήθηκε από τους αστυνομικούς καθώς η γιατρός την διέγραψε εσπευσμένα όταν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα εντός του ιατρείου, ενδέχεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 13:00, στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών όπως έγινε και κατά την ολονυχτία, από το απόγευμα της Κυριακής.