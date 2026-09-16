Θάνατος Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τυχόν ευθύνες

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο ελέγχθηκε το ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και συνολικά το πλαίσιο εποπτείας των κέντρων που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, σύμφωνα με το dikastiko.gr παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.

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Τι ζητά ο εισαγγελέας

Ειδικότερα, ζητείται να αποσαφηνιστεί ποιοι έλεγχοι είχαν γίνει στον χώρο, πότε πραγματοποιήθηκαν, τι είχαν διαπιστώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες και εάν, μετά τα αποτελέσματά τους, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας τίθεται το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διερευνηθεί ποιες ενέργειες είχε αναλάβει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα φέρεται να διαφημιζόταν και να παρουσιαζόταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορά συνολικά τα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Ο εισαγγελέας ζητά να ελεγχθεί εάν την τελευταία πενταετία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι συναρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας, είτε μετά από καταγγελίες είτε αυτεπαγγέλτως.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί εάν είχαν ελεγχθεί οι συγκεκριμένες δομές και οι πρακτικές που εφαρμόζουν, καθώς και εάν είχαν διαπιστωθεί περιπτώσεις που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή να συνδέονται με παραπλάνηση ασθενών για την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Η έρευνα καλείται πλέον να φωτίσει όχι μόνο το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και το εάν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικός έλεγχος και εποπτεία στον συγκεκριμένο χώρο.