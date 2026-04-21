Θάνατος Μυρτώς: «Δεν διέγραψα τα αρχεία από την κάμερα» - O ιδιοκτήτης των δωματίων στο προσκήνιο

Ένα από τα πρόσωπα «κλειδιά» της μοιραίας νύχτας που είδε τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, είναι και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμενε, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενο ρόλο του στην υπόθεση.

Από τη μεριά του ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά αναφορές για ύποπτες κινήσεις του, χαρακτηρίζοντας «χυδαίο ψέμα» τα περί διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού από εξωτερική κάμερα.

Ανέφερε ακόμα πως αύριο Τετάρτη (22/4) θα καταθέσει στην ανακρίτρια και «προφανώς θα μιλήσω με ονόματα και επίθετα αν μου ζητηθεί και θα της διαλευκάνω οτιδήποτε μου ζητήσει».

Θάνατος Μυρτώς: Τι ισχύει για τις κάμερες

«Αυτό είναι χυδαίο ψέμα και πραγματικά θα κινηθώ νομικά εναντίον αυτής της πηγής που το έχει αναφέρει. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να διαγραφούν στοιχεία.

Διαβάστε ακόμα: Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: «Αφήγημα που δεν προκύπτει από τα περιστατικά» λέει η δικηγόρος κατηγορούμενης

Δεύτερον, σχετικά με το πότε παρελήφθησαν από την ΕΛΑΣ οι κάρτες μνήμης, 08:00 το πρωί και ενώ κοιμόμουν έλαβα μια κλήση από το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν ήταν τα ντοκουμέντα της εξωτερικής κάμερας», είπε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, στο STAR.

«Έχω αποφύγει τον τελευταίο καιρό να κάνω οποιαδήποτε δήλωση γιατί είναι πάρα πολύ λίγο εμπλεκόμενος σε αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς ουσιαστικά μια κράτηση δεχτήκαμε, δεν ξέρω προσωπικά κανέναν από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την ιστορία»

Συμπλήρωσε δε ότι «Λένε κάποιοι ότι χάθηκαν πλάνα ή ότι δεν υπάρχουν πλάνα από την εξωτερική κάμερα. Θέλω να πω πως και οι δύο κάμερες που βρίσκονται σε αυτό τον χώρο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα, δεν είναι κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, είναι κάμερες WiFi οι οποίες ανιχνεύουν την κίνηση και αρχίζουν την καταγραφή και πολλές φορές ο αισθητήρας μπορεί να χάσει κάποια πλάνα, δεν είναι ότι διαγράφονται. Η κάμερα αυτή διαγράφει όταν εξαντληθούν τα GB στην κάρτα μνήμης».

Θάνατος Μυρτώς: Οι δύο άνδρες «φαντάσματα»

Ερωτηθείς για το ποιοι διέμεναν στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ, ι ιδιοκτήτης αφήνει να εννοηθεί πως ο ένας 23χρονος και ο 26χρονος αρσιβαρίστας δεν ήταν μισθωτές σε κάποιο από αυτά, λέγοντας: «Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα των πελατών μου, δεν μπορώ να βγω στα μίντια να απαντήσω ξεκάθαρα σε αυτή την ερώτηση.

Προκύπτουν κάποια πράγματα από τη δικογραφία, τα αφήνω να εννοηθούν, απλά δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Ο 22χρονος και ο 26χρονος δεν εμφανίζονται σε εμένα ως ένοικοι σε κανένα δωμάτιο.

Όμως, για να αφήσω αυτό το “παράθυρο”, αν εσείς μου έχετε κάνει μία κράτηση μονόκλινου και φωνάξετε κάποιον, έχετε το δικαίωμα, δεν απαγορεύεται να έρθει κάποιος εντός του χώρου μου αλλά δεν είναι πελάτης μου».

«Είναι ξεκάθαρο» πως την κράτηση την έκανε η Μυρτώ, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη. «Ήταν η πρώτη φορά που είδα την άτυχη κοπέλα, δεν την γνώριζα. Ήταν η πρώτη φορά που διέμενε στο κατάλυμά μου», ανέφερε. Η κράτηση έγινε τηλεφωνικά, είπε και συμπλήρωσε: «γύρω στις 00:10 με κάλεσε, 00:30 βρέθηκε στον χώρο μας».