Θάνατος Μυρτώς: «Θέλανε να τη ναρκώσουν, να την πάνε στην Αθήνα» - Για σενάρια μαστροπείας κάνει λόγο ο πατέρας της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά και σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες φέρεται να «ήταν σε κύκλωμα μαστροπείας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πατέρας της.

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας της 19χρονης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη, να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα, γιατί έχουν β....Για αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι έχουμε σπίτι να σε πάμε την Αθήνα.

Είμαι 80 χρονών και τέτοια οργάνωση δεν έχουμε ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε».

Δικηγόρος Μυρτώς: Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα

Για νέα πρόσωπα στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης, κάνει λόγο ο δικηγόρος της Παναγής Δρακουλόγκονας.

«Προκύπτει από την ατμόσφαιρα, κι απ' όσα έχουν βγει στο προσκήνιο, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο, που έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές, με συγκεκριμένα άτομα, στο συγκεκριμένο σημείο.

Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω... Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι άλλο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω», δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας ο δικηγόρος της Μυρτώς στην ΕΡΤ.