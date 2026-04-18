Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Το παρασκήνιο με τις ψευδείς καταγγελίες - ΕΔΕ διέταξε ο Γεωργιάδης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το τι συνέβη τη μοιραία νύχτα της 14ης Απριλίου όπου η 19χρονη Μυρτώ εντοπίστηκε νεκρή στην πλατεία Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως για τη λειτουργία του νοσοκομείου και τις φήμες για το ότι αυτές είναι ψευδείς, τοποθετήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρχικά, ο Υπουργός Υγείας, διέταξε Ένορκη Δικαστική εξέταση για την «τραγική συκοφατία» όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο X.

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 18, 2026

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Υπουργού αναφέρει: «Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία.

Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς.

Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», έγραψε στο Χ.

Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Το παρασκήνιο και οι ψευδείς καταγγελίες

Υπενθυμίζεται ότι, όλα ξεκίνησαν όταν νοσηλεύτρια κατήγγειλε σε τηλεοπτική εμπομπή ότι η ότι η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Οι γιατροί και το νοσοκομείο Κεφαλονιάς, διέψευσαν αμέσως τα λεγόμενα της νοσηλεύτριας, όπου μάλιστα, είπαν ότι η γυναίκα δεν έχει την εν λόγω επαγγελματική ιδιότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο ζητά: «τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης». Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.