Η κακοκαιρία Adel στη Θάσο προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με σοβαρές ζημιές ιδιαίτερα στις περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος Παναγία και Ποταμιά.

Η νύχτα ήταν δύσκολη για κατοίκους και τις αρχές, αφού η ορμή των νερών από τις βροχοπτώσεις προκάλεσε καθιζήσεις και «ξήλωσε» τμήματα δρόμων μέσα στην Ποταμιά, ενώ πολλά ισόγεια σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν.

Η δυνατή ροή του νερού παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες τις ΕΡΤ οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα νερά ωστόσο απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 5 κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Θάσος κακοκαιρία Adel | INTIME NEWS/ kavalanews.gr

Εικόνες της κακοκαιρίας Adel από τη Θάσο | INTIME NEWS/ kavalanews.gr

Εικόνες από την κακοκαιρία Adel στη Θάσο | INTIME NEWS/ kavalanews.gr

Οι καταστροφές και οι κινήσεις για μια πρώτη καταγραφή τους

Ο δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Κυριακίδης, μίλησε στην εκπομπή «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 για τις καταστροφές που έχουν προκληθεί.

«Έχουμε κάποιες κατολισθήσεις στο περιφερειακό δίκτυο οι οποίες αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση. Έχουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο το οποίο εξελίχθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες και κυρίως στις κοινότητες της Παναγίας και της Ποταμιάς, στο βόρειο δηλαδή τμήμα.

Εκεί αντιμετωπίζουν, διότι εκεί έχουμε ρέματα τα οποία ξεκινούν από το βουνό και καταλήγουν στη θάλασσα. Και όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα έντονα, αντιλαμβάνεστε την ταχύτητα και το νερό που κατεβάζουν που δεν αντιμετωπίζεται και καταλήγουν κάτω στη θάλασσα. Εκεί η περιοχή είναι επίπεδη πρώην βαλτώδης, οπότε εκεί πάντα δυστυχώς δημιουργούνται κάποιες φθορές.

Είχαμε κάποιες ζημιές σε υποδομές, σε δρόμους στο χωριό της Ποταμιάς, όπου ξηλώθηκε η άσφαλτος σε δύο δρόμους. Το βράδυ έχουμε μία σύσκεψη για να κάνουμε μία πρώτη αποτύπωση των ζημιών, για να προχωρήσουμε στις ενέργειες ώστε να ζητήσουμε την χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και πιθανότατα να ζητήσουμε να κηρυχθούν αυτές οι δύο κοινότητες και σε έκτακτη ανάγκη. Αυτό θα το δούμε όμως», ανέφερε μεταξύ άλλων.