Μεγάλες και γοητευτικές πόλεις, ιστορία και πολιτισμός είναι όλα όσα μας έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για την Ευρώπη. Όμως, πέρα από τα αστικά κέντρα, τα μνημεία και τα μουσεία, η Ευρώπη κρύβει μια εντυπωσιακή και άγρια πλευρά. Φαράγγια που διατρέχονται από τιρκουάζ νερά, λίμνες που μοιάζουν να αιωρούνται, επιβλητικοί βράχοι και τοπία που δύσκολα πιστεύεις ότι είναι αληθινά, συνθέτουν έναν διαφορετικό χάρτη της ηπείρου.

Η Telegraph συγκέντρωσε 15 από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θαύματα της Ευρώπης, από τη Νορβηγία μέχρι τη Ρουμανία και από την Κροατία μέχρι τη Σουηδία.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα ξεχωριστό μέρος της Ελλάδας που αξίζει να δει κανείς από κοντά έστω και μία φορά στη ζωή του.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr