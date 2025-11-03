Θεία λειτουργία, λήψεις με drone και βίντεο στο Youtube: Ο ιερέας - influencer που τα κάνει όλα

Επάγγελμα ιερέας. Ξύπνημα αχάραγα, φοράς τα ράσα και πας στην εκκλησία. Ετοιμάζεις τη Θεία Κοινωνία και περνάς ώρες όρθιος για τη Λειτουργία. Ώρα για κατάκλιση;

Όχι δα. Χωρίς να κρεμάσεις καν τα άμφια, αντί να πας στο σπίτι, βγάζεις ένα επαγγελματικό ιπτάμενο drone από τη βαλίτσα σου, και αρχίζεις τα γυρίσματα για το επόμενο βίντεο στο Youtube.

Αυτή είναι η τυπική μέρα που περνά ο ιερέας - influencer, πάτερ Κωνσταντίνος Βασιλειάδης από τη Νεάπολη Κοζάνης, ο οποίος καταπιάστηκε με το Youtube, για να προβάλλει τον τόπο του.

Το ΣΚΑΙ βρέθηκε στο χωριό του κ. Βασιλειάδη, το Βόιο Κοζάνης, όπου ενίοτε θα τον δείτε, με εξοπλισμό που αναλογεί σε ολόκληρο στούντιο παραμάσχαλα, να γυρίζει πλάνα για να αναδείξει την περιοχή του.

Ιερέας - Youtuber: «Άρχισα με live και πήγα στο μοντάζ»

Smartphone, drone, κινηματογραφική κάμερα, αλλά πάνω απ' όλα μεράκι, αποτελούν την εργαλειοθήκη με την οποία ο πολυτεχνίτης ιερέας εκτελεί το...λειτούργημά του, τραβώντας ζωντανά αλλά και μονταρισμένα βίντεο.

«Γύρω στο 2009 ξεκίνησε η ενασχόληση, πριν από περίπου 16 χρόνια/ Είχα πάρει μία φωτογραφική μηχανή και μία απλή κάμερα. Λέω στον ανιψιό μου "δεν κάνουμε μία ιστοσελίδα για την περιοχή μας;".

Είχα την φωτογραφική μηχανή και γυρνούσα στα βουνά και στα λαγκάδια. Φωτογράφιζα τα χωριά μας και τα αναδείκνυα. Σιγά σιγά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα και φτάσαμε στο επίπεδο που είμαστε σήμερα.

Τα πρώτα live τα έκανα με το κινητό στο Facebook και στο Youtube. Μετά είχα μέχρι 4 κάμερες που τις έστηνα, και έκανα το μοντάζ στο σπίτι. ;O,ti έχω μάθει το έχω μάθει μόνος μου. Η τεχνολογία κρύβει πολλά μυστικά και εκπλήξεις, που αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, κάνουμε θαύματα».