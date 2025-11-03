Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τους εμπλεκόμενους: Οχυρωμένοι στα βουνά - Διώξεις σε άλλους πέντε

Κάτω από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και σε κλίμα βαθιάς οδύνης, έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/11) η κηδεία του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα που έπεσε νεκρός από σφαίρες στα Βορίζια, στο μακελειό που έχεο συγκλονίσει το πανελλήνιο από το πρωί του Σαββάτου (01/11).

Η πομπή των μαυροφορεμένων κατέληξε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται πέριξ του χωριού και να έχουν αναπτυχθεί σε κάθε σημείο πρόσβασης, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή συνέχεια στο αιματηρό επεισόδιο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στους δρόμους του χωριού υπάρχουν ακόμη σημάδια από το μακελειό, ενώ κάλυκες από σφαίρες παραμένουν ακόμη καρφωμένοι σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη.

Διαβάστε επίσης: Βορίζια: Αυτή είναι η Ευαγγελία που σκοτώθηκε στο μακελειό - Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της

Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στην ανταλλαγή πυρών θα κηδευτεί αύριο (04/11) στα Χανιά.

Άφαντα τα όπλα - Πέντε ποινικές διώξεις

Στο μεταξύ, πέντε ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί μέχρι αυτή την ώρασε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Πρόκειται για τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι και τους 3 από την ίδια οικογένεια που διαφεύγουν.



Όπως έχει γίνει γνωστό τα αδέλφια ενός εκ των τραυματιών, που έχει ήδη συλληφθεί, αλλά παραμένει για νοσηλεία, είναι αυτά που αναζητούνται από την αστυνομία.

Οι έρευνες γίνονται σε γειτονικά χωριά ενώ σημαντικό κρίνεται και το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί τα όπλα της συμπλοκής.

Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα.

Ελεύθερος εν τω μεταξύ αφέθηκε ένας ύποπτος που είχε προσαχθεί, καθώς αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το φονικό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ταυτόχρονα, οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο που προκάλεσε την έκρηξη στο σπίτι το βράδυ της Παρασκευής με τη μία οικογένεια να γίνεται γνωστό πως θεωρούσε ότι ο 39χρονος ήταν υπεύθυνος για αυτό το συμβάν.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες με το ζητούμενο να είναι για την αστυνομία να βρεθεί ποιος είναι ο δράστης που ξεκίνησε αυτή την αιματηρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Διαβάστε επίσης: Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: Η μαύρη πομπή προς την εκκλησία - Δρακόντεια μέτρα

Βορίζια: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια, όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας, την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.