Το πρώτο τους μάθημα, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, δίνουν αυτή την ώρα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων, που έχουν μπει στην τροχιά των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Η εξέταση ξεκίνησε στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27, να βρίσκονται στα σχολεία τους από τις 08:00 για να κινηθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας περί τις 10:00 το πρωί.

Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων 2026 για τα ΓΕΛ

Σημειώνεται πως οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα πέσουν στη μάχη αύριο, Σάββατο (30/05).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Οικονομίας/Πληροφορικής) και Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Πληροφορική (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής). Με αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ.

Πρόγραμμα εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 2 Ιουνίου: Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθηματικά (Άλγεβρα).

4 έως 15 Ιουνίου: Το διάστημα αυτό είναι αφιερωμένο στις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών του κάθε υποψηφίου.