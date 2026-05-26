Πανελλήνιες 2026: Πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων

Η βαθμολόγηση των γραπτών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια οργανωμένη και αυστηράκαθορισμένη διαδικασία, με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητουχαρακτήρα των εξετάσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ, τα γραπτάδοκίμια των υποψηφίων αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα, τα οποία ορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση. Εκεί πραγματοποιείται η βαθμολόγηση από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.

Παρακάτω μερικές χρήσιμες πληροφορίες από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς για το πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών.

Ποιοι βαθμολογούν τα γραπτά

Οι βαθμολογητές των Πανελληνίων ορίζονται από τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα καθηγητές που έχουν διδάξει το αντίστοιχο μάθημα στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου κατά την τελευταία τριετία.

Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Η βαθμολογία δίνεται σε κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια ανάγεται στην κλίμακα 0-20.

Τι συμβαίνει αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία

Αν η διαφορά ανάμεσα στους δύο βαθμολογητές είναι μικρή, ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συνυπολογισμό των δύο βαθμολογιών. Αν όμως η διαφορά είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο όριο, το γραπτό παραπέμπεται σε τρίτο βαθμολογητή, τον αναβαθμολογητή.

Ο τρίτος βαθμολογητής επιλέγεται ανάμεσα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς ή μέλη της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, με γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο μάθημα των Πανελληνίων.

Γιατί υπάρχει πειραματική βαθμολόγηση

Πριν ξεκινήσει η κανονική βαθμολόγηση, προβλέπεται πειραματική βαθμολόγηση. Η διαδικασία αυτή βοηθά τους βαθμολογητές να ευθυγραμμιστούν με τα κριτήρια αξιολόγησης και, όπου χρειάζεται, να ζητηθούν διευκρινίσεις από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Η κανονική βαθμολόγηση δεν ξεκινά αμέσως μετά την εξέταση, αλλά αφού περάσει ο αναγκαίος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δοθούν τυχόν οδηγίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς

Οι μαθητές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιος θα δει το γραπτό τους. Η διαδικασία γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες και τα γραπτά διακινούνται στα Βαθμολογικά Κέντρα με τρόπο που προστατεύει την ανωνυμία και την αξιοπιστία της εξέτασης.

Η βαθμολόγηση στις Πανελλήνιες δεν είναι μια απλή ανάγνωση του γραπτού. Είναι μια διαδικασία ελέγχου, σύγκρισης και, όπου χρειάζεται, επανεξέτασης, ώστε ο τελικός βαθμός να αποτυπώνει όσο το δυνατόν δικαιότερα την επίδοση του υποψηφίου.