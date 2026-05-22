Θερμή υποδοχή για τους 19 ακτιβιστές του Flotilla στο Ελ. Βενιζέλος - Μικρή ένταση με την αστυνομία

Με λουλούδια, πλακάτ και συνθήματα υποδέχθηκαν τα 19 μέλη που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά την άφιξή των 19 Ελλήνων ακτιβιστών που συνελήφθησαν στο Ισραήλ, προκλήθηκε περιορισμένη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, δίχως ωστόσο να δοθεί κάποια συνέχεια.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, ορισμένα άτομα της αποστολής του Global Sumud Flotilla μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.