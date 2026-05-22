Global Sumud Flotilla: Η στιγμή που οι 428 ακτιβιστές φτάνουν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Βίντεο δείχνει την άφιξη των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μετά από μέρες κράτησης στο Ισραήλ.

Πορεία για το Global Sumud Flotilla στην Τουρκία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι 428 ακτιβιστές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, με στόχο την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, έφτασαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. 

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνουν, την στιγμή της άφιξής τους. και το τεράστιο κύμα ατόμων εντός αεροδρομίου όπου τους περίμενε με χειροκροτήματα. 

Υπενθυμίζεται ότι, οι ακτιβιστές είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις και καταγγέλλουν βίαιη και κακή μεταχείριση. Πολλά από τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα μάλιστα, δείχνουν τους ακτιβιστές με σοβαρά τραύματα στην πλάτη και τα πόδια. 

Την αναχαίτιση στολίσκων χαρακτήρισε ως «ακόμη ένα έγκλημα πολέμου», ο Yves Thiago Avila, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Στόλου Sumud. 

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, οι μεταφέρθηκαν με τρεις ειδικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Τουρκία, μετά από επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. 
 

