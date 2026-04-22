Θεσσαλονίκη: Ανακαλείται το πρόστιμο στους μουσικούς του δρόμου – Η ανατροπή στην υπόθεση των Yilturum

Η υπόθεση που συγκλόνισε τα social media και προκάλεσε κύμα συμπαράστασης προς τους καλλιτέχνες της Νέας Παραλίας λαμβάνει νέα τροπή.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις για το πρόστιμο των 300 ευρώ που επιβλήθηκε στο μουσικό σχήμα Yilturum, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η διοικητική κύρωση οδεύει προς ανάκληση.

Το χρονικό της υπόθεσης και η «ψυχρολουσία» στον Λευκό Πύργο

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής (19/4), όταν η Ευαγγελία και ο Γιώργος, τα μέλη της μπάντας Yilturum, βρέθηκαν στο στόχαστρο της Δημοτικής Αστυνομίας ενώ τραγουδούσαν κοντά στον Λευκό Πύργο.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ήταν η ίδια η καλλιτεχνική έκφραση, αλλά η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ενισχυτών, η οποία πλέον απαγορεύεται βάσει της νέας κανονιστικής διάταξης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Μας ανακοίνωσαν το πρόστιμο χωρίς καμία προειδοποίηση», δήλωσαν οι καλλιτέχνες, με την είδηση να γίνεται γρήγορα viral, προκαλώντας αντιδράσεις για την αυστηρότητα των αρχών απέναντι στον πολιτισμό του δρόμου.

Γιατί ανακαλείται το πρόστιμο: Η θέση του Δήμου

Παρά την αρχική βεβαίωση της παράβασης, τα δεδομένα άλλαξαν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος παρενέβη, διευκρινίζοντας πως ο στόχος του νόμου δεν είναι η εξόντωση των μουσικών, αλλά η διαχείριση της ηχορύπανσης που προκαλείται από ισχυρά ηχοσυστήματα, για τα οποία υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες πολιτών.

Η δημοτική αστυνομία όφειλε να ενημερώσει πρώτα τους μουσικούς και να τους ζητήσει να χαμηλώσουν ή να κλείσουν τον εξοπλισμό πριν προχωρήσει σε χρηματική ποινή. Ο Δήμος συμβούλεψε ήδη το συγκρότημα να καταθέσει ένσταση, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει αποδεκτή.