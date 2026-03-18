Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Ήθελα μόνο να προστατευθώ» - Όσα υποστηρίζει ο 23χρονος κατηγορούμενος

Προανακριτικά ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του. Μετά το πέρας της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.