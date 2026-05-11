Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο γιατρός που φέρεται να εξαπάτησε 27 ασθενείς με καρκίνο

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο ογκολόγος που κατηγορείται ότι εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος δήθεν καινοτόμες θεραπείες και νέα φάρμακα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 27 ασθενείς φέρονται να έπεσαν θύμα εξαπάτησης από τον 53χρονο γιατρό, ο οποίος απολύθηκε από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο τον Σεπτέμβριο του 2022, όπου εργαζόταν ως ογκολόγος. Η καταγγελία σε βάρος του είχε υποβληθεί έναν μήνα νωρίτερα και η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε τη δράση του. Την προανάκριση διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, η οποία εντόπισε τα περισσότερα από τα θύματά του.

Οι ασθενείς κατέθεταν τα ποσά που τους ζητούσε σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ζητούσε χρήματα είτε για να επισπεύσει διαγνωστικές εξετάσεις και ειδικά τεστ είτε για να εξασφαλίσει φάρμακα που κυκλοφορούσαν μόνο στο εξωτερικό ή να εφαρμόσει πρωτοποριακές θεραπείες που δεν ήταν ακόμη διαθέσιμες στην Ελλάδα. Η δράση του, σύμφωνα με τη δικογραφία, εκτείνεται από το 2017 έως το 2022, όταν ένας καρκινοπαθής προχώρησε στην καταγγελία.

Κατά το κατηγορητήριο, τα ποσά που εισέπραττε κυμαίνονταν από 300 έως και 43.000 ευρώ. Μετά την απολογία του στην ανάκριση είχε προφυλακιστεί, καθώς δεν διέθετε το ποσό των 10.000 ευρώ που είχε οριστεί ως εγγύηση. Αργότερα καταδικάστηκε από άλλο δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή για υπόθεση δωροδοκίας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατά τη σημερινή (11/05) απολογία του, ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε σε αυτή τη συμπεριφορά λόγω εθισμού στον τζόγο, ο οποίος, όπως ανέφερε, συνδέεται με προσωπικό πρόβλημα υγείας που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Παράλληλα, ζήτησε από το δικαστήριο μια δεύτερη ευκαιρία, ώστε να μπορέσει να αποζημιώσει τα θύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους παθόντες έχουν ήδη λάβει πίσω μέρος των χρημάτων τους.