Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα στο λεωφορείο», ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Το λες και τραγική ειρωνεία ή ίσως και στοχευμένη πράξη, το γεγονός ότι σήμερα (8/3) ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα στο λεωφορείο», στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο, δημιούργημα του Μανόλη Τζομπανάκη, αποκαλύφθηκε στις 13/3/2025 στην πλατεία Αριστοτέλους και αποτελεί δωρεά της οικογένειας Γλεούδη.

Διαβάστε επίσης: «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει

Το ξεχωριστό γλυπτό ύψους 2,75μ. που για πολλούς συμβολίζει τη βιοπάλη και απεικονίζει μια γυναίκα η οποία κρατά χειρολαβή μέσα σε κινούμενο λεωφορείο προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία της, όπως περιγράφει το voria.gr

Μάλιστα, οι δράστες έγραψαν επάνω: «Ιησούς Χριστός νικά».

Τα άτομα, μάλιστα, που βανδάλισαν το γλυπτό, φρόντισαν να μαυρίσουν και το πρόσωπό του, για άγνωστο προφανώς λόγο.