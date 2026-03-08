Μενού

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα στο λεωφορείο», ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα σε λεωφορείο», που κοσμεί την Πλατεία Αριστοτέλους. Άφαντοι μέχρι στιγμής οι δράστες.

Newsroom
θεσσαλονίκη
«Γυναίκα στο λεωφορείο», πλατεία Αριστοτέλους | Voria.gr@YouTube
Το λες και τραγική ειρωνεία ή ίσως και στοχευμένη πράξη, το γεγονός ότι σήμερα (8/3) ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα στο λεωφορείο», στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο, δημιούργημα του Μανόλη Τζομπανάκη, αποκαλύφθηκε στις 13/3/2025 στην πλατεία Αριστοτέλους και αποτελεί δωρεά της οικογένειας Γλεούδη.

Το ξεχωριστό γλυπτό ύψους 2,75μ. που για πολλούς συμβολίζει τη βιοπάλη και απεικονίζει μια γυναίκα η οποία κρατά χειρολαβή μέσα σε κινούμενο λεωφορείο προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία της, όπως περιγράφει το voria.gr

Μάλιστα, οι δράστες έγραψαν επάνω: «Ιησούς Χριστός νικά». 

Τα άτομα, μάλιστα, που βανδάλισαν το γλυπτό, φρόντισαν να μαυρίσουν και το πρόσωπό του, για άγνωστο προφανώς λόγο.

 

ΕΛΛΑΔΑ