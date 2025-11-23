Θεσσαλονίκη: Δεκατετράχρονες εντοπίστηκαν υπό κατάσταση μέθης σε παραλία - Αγόρασαν έξι μπουκάλια αλκοόλ

Δύο δεκατετράχρονες εντοπίστηκαν «πεσμένες στον δρόμο» υπό την επήρεια αλκοόλ στην παραλία Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη, με τη μια να διακομίζεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκαν από περαστικούς σε άσχημη κατάσταση. Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε το ασθενοφόρο που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στις δύο ανήλικες. Η μία μαθήτρια διακομίστηκε σε ημιλυπόθυμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται προληπτικά.

Η φίλη της μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη, και αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της.

Θεσσαλονίκη: Είχαν προμηθευτεί δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα

Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι οι μαθήτριες είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν με άλλες φίλες τους στη παραλία της Καλαμαριάς.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που πούλησε τα ποτά στις ανήλικες αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία Περί Προστασίας Ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.