Στυγνός φόνος υπό το φως της ημέρας σημειώθηκε σήμερα (17/10) περί τος 09.00 στην Κύπρο, όταν δράστης άνοιξε πυρ προς τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν συγκεκριμένα στη Λεμεσό, στον δρόμο Τσιρείου, με θύμα τον επιχειρηματία και ποδοσφαιρικό παράγοντα Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος δέχτηκε αριθμό πυροβολισμών ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το philenews ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του επιχειρηματία, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε.

Το σημείο του φόνου στην Κύπρο | philenews

Πανικός στον δρόμο μετά το φονικό στην Κύπρο

Από το περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Διερευνάται επίσης, αν φλεγόμενο όχημα που καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι στο όχημα του Δημοσθένους επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στη σκηνή του εγκλήματος βρίσκονται άντρες της Αστυνομίας, ενώ ο αυτοκινητόδρομος από το κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.