Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται από την εισαγγελία σχετικά με το εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος κι αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρι το thessport.gr.

Υπενθυμίζεται πως το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01) και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις εργαζόμενοι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες και ο ένας εξ αυτών κρατήθηκε για νοσηλεία.