Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά - Τα ΤΕΕΜ εξουδετέρωσαν δεύτερο μηχανισμό

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Τετάρτη (29/07), το πρωί σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό έλαβε χώρα περί τις 05:00 το πρωί, με τους δράστες να προσεγγίζουν την τράπεζα από την πλαϊνή είσοδο και να τοποθετούν εκρηκτικό μηχανισμό.

Αυτός έσκασε λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές στο μηχάνημα.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά στο σημείο, ούτε και αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Κατά το ίδιο μέσο, ήταν δύο οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που έβαλαν, αλλά ο ένας δεν εξερράγη.

Στελέχη των ΤΕΕΜ βρέθηκαν στον χώρο και εξουδετέρωσαν τον δεύτερο, ενώ συνεχίζεται η επιτόπια έρευνα.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από τις δυνάμεις της αστυνομίας και, όπως φαίνεται, πρόκειται για επίθεση με στόχο τη ληστεία.

Παραμένει άγνωστο εάν κατάφεραν να φύγουν με κάποιο χρηματικό ποσό από το σημείο.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν την πορεία των δραστών και να φτάσουν στη σύλληψή του.