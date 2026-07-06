Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη χωρίς όρους η οδηγός που φέρεται να πάτησε γάτα με το αυτοκίνητο

Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, αφού πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η 54χρονη που φέρεται να παρέσυρε με αυτοκίνητο μία γάτα σκοτώνοντάς της, σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Σε βάρος της 54χρονης είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας ζώων συντροφιάς, κατηγορία για την οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στις Αρχές ότι η οδηγός παρέσυρε σκόπιμα το ζώο, το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7). Η συγκεκριμένη καταγγελία φέρεται να στηρίχθηκε σε υλικό από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος.

Κατά την απολογία της, η ίδια αρνήθηκε την αποδιδόμενη πράξη, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να αποφύγει τη γάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε οπτικό υλικό από άλλο σημείο του δρόμου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, καταγράφει την κίνηση αποφυγής, πριν από το περιστατικό.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η κύρια ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από τη νεκροψία - νεκροτομή που διενεργείται στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, όπου μεταφέρθηκε το ζώο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.