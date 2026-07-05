Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 76χρονος για την φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά και ευθύνες τρίτων

Ελεύθερος αφέθηκε, ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ο 76χρονος οδηγός που είχε συλληφθεί ως υπαίτιος για τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο και παρέμεινε ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αρχές διερευνούν ποια είναι η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη φωτιά, αν υπάρχουν κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων.

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε προσαχθεί αρχικά ως ο βασικός ύποπτος, έπειτα από αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων από την Πυροσβεστική. Κατά την εξέτασή του, ο ίδιος παραδέχθηκε πως προκάλεσε τη φωτιά άθελά του, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.