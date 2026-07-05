Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Ζήσαμε μαρτυρικές στιγμές» - Σύσταση για μετακινήσεις με μάσκα

Σημαντικές φθορές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Αν και το πύρινο μέτωπο στο δάσος έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, οι φλόγες εξακολουθούν να καταστρέφουν δύο βιομηχανικές μονάδες: ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο περιείχε μεγάλες ποσότητες συμπιεσμένου πλαστικού σε παλέτες, και μια μονάδα επεξεργασίας ελαίων.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ EUROKINISSI

Την ευθύνη για την έναρξη της φωτιάς φαίνεται να φέρει ένας 76χρονος οδηγός. Σύμφωνα με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, η ριψοκίνδυνη οδήγησή του προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους οδήγησαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο ηλικιωμένος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

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Η επιχείρηση κατάσβεσης και η αποκατάσταση ρεύματος

Στο σημείο επιχειρεί μια τεράστια δύναμη. Πυροσβέστες, εθελοντές, υδροφόρες, χωματουργικά μηχανήματα, καθώς και η ειδική ομάδα «Δευκαλίων» των Ενόπλων Δυνάμεων δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Από νωρίς το πρωί, το έργο τους συνδράμουν από αέρος δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, μέσα στα αποκαΐδια, για να αντικαταστήσουν τους καμένους στύλους της ΔΕΗ και να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί από χθες.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν εκ νέου την κατάσταση γύρω στις 13:30, λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής προβλέπει αρχικά τη ρίψη νερού από τα εναέρια μέσα για να μειωθεί η ακραία θερμοκρασία στα δύο εργοστάσια.

Έπειτα, ειδικά σκαπτικά μηχανήματα θα προσεγγίσουν περιμετρικά για να ρίξουν χώμα πάνω στα εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά, πνίγοντας έτσι τις μικροεστίες. Μόνο τότε θα μπορέσουν οι πεζοπόρες δυνάμεις να εισέλθουν με ασφάλεια στους χώρους για την πλήρη κατάσβεση.

Λόγω του πυκνού καπνού που κατευθύνεται προς τον αστικό ιστό, έχει σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

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Ο κίνδυνος από το τοξικό νέφος

Η Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί από ένα επικίνδυνο μείγμα καπνού και στάχτης, με έντονη δυσοσμία να κυριαρχεί στην πόλη. Σε δηλώσεις του, ο Καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Voria.gr, εξήγησε ότι πρόκειται για αιωρούμενα μικροσωματίδια που προέκυψαν από την ατελή καύση. Η κατάσταση καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της καύσης βιομηχανικών υλικών (απορρυπαντικά, λάδια, πλαστικά) παράλληλα με τη δασική ύλη.

Το νέφος περιέχει οργανικούς πτητικούς υδρογονάνθρακες που ερεθίζουν μάτια και λαιμό, καθώς και άκρως καρκινογόνες ουσίες, όπως τα φουράνια, οι διοξίνες και το βενζόλιο.

Ο κ. Σαρηγιάννης απηύθυνε αυστηρή σύσταση στους κατοίκους:

Καθαρισμός μπαλκονιών: Να αποφεύγεται αυστηρά η χρήση νερού με υψηλή πίεση (πιεστικά λάστιχα) για τον καθαρισμό της στάχτης, καθώς αυτό ανασηκώνει τα τοξικά σωματίδια στον αέρα. Το πλύσιμο πρέπει να γίνεται μόνο με χαμηλή πίεση.

Δροσισμός: Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας ανακύκλωσης αέρα στα κλιματιστικά. Εναλλακτικά, μια ασφαλής λύση είναι η τοποθέτηση ενός δοχείου με παγάκια μπροστά από έναν απλό ανεμιστήρα.

Διατροφή και βροχόπτωση: Αν και η αναμενόμενη βροχή θα βοηθήσει στο σβήσιμο της φωτιάς και στον καθαρισμό του αέρα, ταυτόχρονα θα συμπαρασύρει τα βαρέα μέταλλα και τις τοξίνες στο έδαφος. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες πρέπει να αποφύγουν την κατανάλωση κηπευτικών και φρούτων που προέρχονται από καλλιέργειες γύρω από τις περιοχές που έχουν πληγεί.