Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους έξω από το σχολείο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Επίθεση έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης δέχθηκε ένας 17χρονος το μεσημέρι της Τρίτης (15/09), από δύο συμμαθητές του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, μαζί με ακόμη έναν συνομήλικό τους, για άγνωστο λόγο, εξύβρισαν τον 17χρονο συμμαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.
Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης - Συκεών κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
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